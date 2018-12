André Hazes dreigt meest irritante BN'er te worden

André Hazes maakt kans op een bijzondere prijs, maar het is nog de vraag of hij daar blij mee is.

De 24-jarige zanger is genomineerd voor de Loden Leeuw, in de categorie 'meest irritante BN'er' (Bekende Nederlander). De prijs is een initiatief van het consumentenprogramma Radar.

Hazes staat in de top drie vanwege zijn rol in een reclamespot van een energiebedrijf. In de reclame plaagt hij onder meer zijn vriendin Monique door het licht van het toilet aan en uit te doen.

Andere kanshebbers zijn Gerard Joling, zingend te zien in een supermarktreclame, en René Froger, die eveneens zingt, maar dan in een brillenzaak.