Redactie Geenstijl blijft in 'kneiterlinkse fopmetropool'

De redactie van weblog Geenstijl verhuist, maar blijft wel in de stad.

De afgelopen jaren zat het weblog, dat eerst in handen was van TMG/Mediahuis, in een pand in Oost. In september werd Geenstijl onafhankelijk en sindsdien werd er naar een nieuwe plek voor de redactie gezocht.

Die is nu gevonden, vermoedelijk ergens in Centrum of in Zuid. Hoofdredacteur Marck Burema laat op Twitter weten dat het nieuwe hoofdkwartier in 'hartje Iamsterdam' is. 'Alleen zo kunnen we die kneiterlinkse fopmetropool bevrijden van de malle zitplassende Marx-gekkies.'