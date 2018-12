Ex-rechercheur spoort valsemunter op

Ex-rechercheur Peter had er maar een halve dag speurwerk voor nodig. Dankzij een signalement en de onnadenkendheid van de verdachte kon Peter een valsemunter op heterdaad betrappen toen hij een paar sokken stond af te rekenen.

Peter mag dan na 26 jaar politiewerk zijn pet aan de wilgen hebben gehangen, het speuren zit hem simpelweg in het bloed. Ook nu hij werkzaam is in het management van een grote retailketen, staat hij nog steeds op scherp. Toen hij op woensdag 31 oktober hoorde dat er valse briefjes van 50 euro waren aangeboden bij verschillende filialen, gingen de raderen dan ook direct draaien.

Peter vertelt aan AT5 hoe hij de valsemunter in de kraag vatte. Het hielp dat er een duidelijk signalement van de verdachte was. Bovendien leek de valsemunter simpelweg alle vestigingen van de keten in Amsterdam af te gaan. Peter bracht binnen een uur of vijf in kaart waar de jongeman - Peter schat hem een jaar of 18 - al was geweest.

Lees ook: Man ruilt 26 Bitcoins om voor '180.000 euro' aan nepgeld

De aanhouding

Daardoor werd duidelijk dat hij al acht filialen had bezocht: bij eentje was hij nog niet langs gegaan. Op donderdag 1 november, rond zeven uur in de avond, stond Peter hem daar dan ook op te wachten. Tien minuten later kwam de verdachte binnenlopen. Peter sprak hem aan in het Engels, zich voordoend als toerist om geen argwaan te wekken.

Toen de jongeman een paar sokken afrekende en hij de cassière een vals briefje van 50 euro overhandigde, kon Peter hem op heterdaad betrappen en hield hij hem aan. Aanvankelijk verzette de verdachte zich met verbaal en fysiek geweld, maar uiteindelijk gaf hij zich gewonnen. Op valsemunterij staat een celstraf van maximaal negen jaar.

Lees ook: Politie vangt bagagedief die laptop van ambassadeur stal

Groter netwerk

De verdachte erkende dat het misschien niet slim was om op één dag bij acht winkels van dezelfde keten met vals geld proberen te betalen.

Erg zeker kwam de jongen volgens Peter niet over. Met het meesterbrein van deze valsemunterij had hij dus niet te maken. 'Het was gewoon een lopertje, een klein visje dat erop uit wordt gestuurd', zegt Peter tegen AT5.

Dat bleek ook toen Peters oud-collega's van het interregionale rechercheteam dat de zaak op zich nam, hem lieten weten dat 'met dit kleine visje een aardige vangst was gedaan'; het netwerk achter de jongen was nu ook in beeld.

Hoeveel aanhoudingen er nu in totaal zijn verricht, wil de recherche niet kwijt. Dankbaar zijn ze Peter in ieder geval: zijn ex-collega's trakteerden hem op taart met een subtiel vijftigje van chocola erop. Een andere oud-collega gaf hem als dank een fles Celebrations met daarop een vals vijftigje geplakt.

Lees ook: Politie waarschuwt voor oplichters met vals geld in Oost

Symbolisch

Volgens de politie Amsterdam is er veel vals geld in omloop. 'Het is niet altijd even makkelijk te herkennen', laat een woordvoerder weten. 'Kijk het daarom altijd goed na.'

Tekst gaat verder onder foto

Op het eerste gezicht zijn ze niet van elkaar te onderscheiden: de bovenste is nep, de onderste echt.

Peter geeft een paar tips om vals en echt uit elkaar te houden. Bijvoorbeeld: als het getal 50 bij draaien van het biljet niet verkleurt van bruin naar paars, dan is het biljet nep.

Ook is op de nieuwe briefjes van 50 een holografische afbeelding van een vrouwengezicht te zien. Op de neppe biljetten is dit geen vrouwengezicht, maar eerder een soort vraagteken. 'Symbolisch', vindt Peter.

Op de namaakbiljetten is geen vrouwengezicht te zien, maar eerder een vraagteken (zwart gearceerd).