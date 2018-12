Ongewapende BOA's vrezen oud en nieuw: 'Dit kan ernstig mislopen'

Zorgen bij de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) over de aankomende jaarwisseling. Het aantal vuurwerkvrije zones waar ze de orde moeten handhaven neemt toe, terwijl de middelen om zich te verdedigen ontbreken.

Dat meldt het AD. BOA's vragen al langer om verdededigingsmiddelen als een wapenstok, pepperspray en een bodycam. Vooralsnog wordt die wens niet ingewilligd, wat betekent dat ze de orde in het toenemende aantal vuurwerkvrije zones voornamelijk ongewapend moeten gaan handhaven. 'Dit kan zo maar ernstig mislopen', benadrukt Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond (NBB) de ernst van de situatie.

Lees ook: Amsterdam straks een van de strengste vuurwerkgemeenten van Nederland

Vanaf de jaarwisseling van 2019/2020 zal vuurwerk in Amsterdam alleen afgestoken mogen worden op specifiek daartoe aangewezen plekken. Maar ook komende jaarwisseling vinden enkele wijzigingen plaats. Zo zijn er dit jaar extra vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en zijn er buurtinitiatieven mogelijk voor dergelijke zones. Meer vuurwerkvrije zones dus, wat meer werk betekent voor de ongewapende BOA's.

Lees ook: Eén derde van handhavers dagelijks geconfronteerd met geweld

Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren, laat weten dat BOA's die tijdens oud en nieuw in de problemen komen snel ondersteuning kunnen verwachten van de politie. Lakenman betwijfelt echter of dit een adequate oplossing is voor het probleem. 'Vijf minuten kunnen heel lang duren als je echt in de knel zit', uit Lakenman zijn zorgen.