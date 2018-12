Amsterdamse rappers doen het goed op Spotify

Lil' Kleine en de in West geboren en opgegroeide rapper Sevn Alias zijn dit jaar te vinden in de top tien van de in Nederland best beluisterde artiesten op Spotify.

In de lijst staan nog veel meer Nederlandse hiphop-artiesten, zoals Frenna, Bizzey, Boef en Broederliefde. Lil' Kleine deed het afgelopen jaar uitzondelijk goed op de streamingdienst, alleen naar Josylvio en Ronnie Flex werd meer geluisterd. De Nederlandse top tien wordt gecomplementeerd met de buitenlandse artiesten Drake en Ed Sheeran.

Meest gestreamde nummer

Het meest gestreamde nummer in Nederland is One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. De nummer drie is voor Frenna en Lil' Kleine met Verleden Tijd.

Wereldwijd is Drake de meest gestreamde artiest. Zijn nummers werden bijna acht miljard keer beluisterd.