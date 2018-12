Bouwvakkers vonden mogelijk explosief: 'Het was geen gloeilamp ofzo'

Bouwvakkers vonden vanochtend in Noord naar eigen zeggen een handgranaat. Bij een appartementencomplex in de Westerduinenstraat werd het mogelijk explosief gevonden. 'Het was geen gloeilamp of zo.'

'Ik heb er denk ik op anderhalve meter vandaan gestaan', zegt één van de bouwvakkers. 'Ik dacht, nou, dat lijkt verdacht veel op een explosief.'

Lees ook: Mogelijk explosief gevonden bij appartementencomplex in Noord

Opruimingsdienst

Eén van de bewoners van de buurt is in ieder geval niet geschrokken: 'Nee, niet echt. Mijn kinderen wel, maar ik hoop dat er niks gaat gebeuren. Ik heb met niemand ruzie, vandaar.'

Volgens een getuige zou het gaan om een handgranaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moet uitwijzen of het om een echt explosief gaat.