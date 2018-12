Voetganger overleden na aanrijding met taxi Rozengracht

De voetganger die vanmorgen is aangereden op de Rozengracht, is overleden na een aanrijding met een taxi.

De bestuurder van de taxi is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De leeftijd van de taxichauffeur is ook nog niet bekend.

Trams reden door het ongeluk enige tijd niet over de Rozengracht. Inmiddels rijden de trams weer hun eigen route. Wel dient rekening gehouden te worden met vertraging.

Vorig jaar was er ook al een taxi betrokken bij een dodelijk ongeval. Na de rechtszaak over het ongeluk werd de Uber-chauffeur vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat zijn onvoorzichtige rijgedrag los moet worden gezien van de aanrijding. Twee weken geleden maakte het Openbaar Ministerie kenbaar in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.