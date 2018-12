Door bouwvakker aangetroffen explosief blijkt handgranaat

Het explosief dat vanmorgen door een bouwvakker bij een portiek in Noord werd aangetroffen blijkt een handgranaat te zijn.

De bouwvakker trof in de vroege ochtend een explosief aan bij een portiek in de Westerduinenstraat, waar hij op dat moment aan het werk was. De man belde direct de hulpdiensten. Vermoedelijk is de handgranaat na 6.00 uur door een onbekend persoon daar neergelegd, meldt de politie.

Lees ook: Bouwvakkers vonden mogelijk explosief: 'Het was geen gloeilamp ofzo'

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief overgebracht naar een veilige plek. Daar is het overhandigd aan de recherche.

Motief onbekend

Het is niet bekend wie de handgranaat daar heeft neergelegd. Ook het motief is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de herkomst ervan.

Lees ook: Dodelijk tot vijftig meter en spotgoedkoop: 'Granaat al te krijgen voor vijf euro'