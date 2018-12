Halve kilo heroïne en vuurwapens gevonden in woning; weer aan Jan van Zutphenstraat

Aan de Jan van Zutphenstraat in Osdorp zijn weer wapens, munitie en drugs gevonden in een huis. De woning is dichtgetimmerd op last van de burgemeester.

Uit een rapportage van de politie van 13 november blijkt dat er vijftien handvuurwapens gevonden zijn met 1500 patronen. Ook werd er een halve kilo heroïne en spullen om de drugs te wegen en te verpakken gevonden in de woning.

De woning is dinsdag voor in ieder geval drie maanden gesloten. Begin oktober werd er aan de Jan van Zutphenstraat ook een woning gesloten. Daar vond de politie ruim twee kilo coke, 0,5 gram heroïne, een professionele vacuümmachine en resten van verpakking voor cocaïne.

In mei 2016 werd er tijdens een inval bij een andere woning in dezelfde straat ook cocaïne en een vuurwapen aangetroffen. De politie zou in panden in die straat met regelmaat op internationale criminelen stuiten. Er werden eerder dit jaar ook al drie zware criminelen gearresteerd.

Er zouden panden worden verhuurd, zo schreef Het Parool, door particuliere woningbemiddelaars, die er geen problemen mee hebben dat de huizen aan criminelen worden verhuurd. Als er maar wordt betaald.

