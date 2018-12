Ombudsman onderzoekt uitspraken brandweercommandant Leen Schaap

Gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond gaat een onderzoek instellen naar de problemen bij de Amsterdamse brandweer.

Een groep oud-brandweermannen had een klacht bij hem ingediend. Zij voelen zich geschoffeerd door uitspraken van commandant Leen Schaap die het eerder onder andere over 'de medezeggenschapsmaffia' had binnen de brandweer.

Ombudsman Zuurmond heeft naar aanleiding van de klacht een vooronderzoek uitgevoerd en zag daarin voldoende aanleiding om een volledig onderzoek te starten. Daar zal hij pas mee beginnen nadat voormalig commandant der Strijdkrachten Peter Van Uhm verslag heeft uitgebracht over zijn bevindingen over de moeizame hervormingen bij de Amsterdamse brandweer. Naar dat rapport wordt binnen brandweerkringen met spanning uitgekeken. Burgemeester Halsema verwacht Van Uhms oordeel nog voor de kerst.



