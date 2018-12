Waternet stopt ton in verstopping riool IJburg

In IJburg is vanochtend een grote ontstoppingsklus begonnen. Dat was dringend nodig, want sinds eind november zit het riool potdicht. Waternet schat de kosten op ongeveer honderdduizend euro. Zonde, vindt het waterbedrijf, want zo'n verstopping kan namelijk makkelijk voorkomen worden.

De werkzaamheden bij het Theo van Goghpark kunnen twee dagen duren. Mogelijk gaat het gepaard met stank- en geluidsoverlast voor omwonenden. Ook 's nachts kan die overlast aanhouden, omdat het rioolgemaal 48 uur lang uitgeschakeld blijft.

Lees ook: Riool IJburg verstopt

Vochtige doekjes en (frituur)vet

De verstopping is veroorzaakt door vochtige doekjes en (frituur)vet. Als bewoners dit soort afval door de wc spoelen, raakt het riool verstopt. De schade door verstopping is dit keer zo erg dat alle pompen van het rioolgemaal vervangen moeten worden.

Zwemmen tussen de drollen

De obstructie is nu op tijd ontdekt, maar het had ook anders kunnen aflopen. Als dit soort verstoppingen niet op tijd bekend worden kan het hele vieze gevolgen hebben, legt Danny van Waternet uit. 'Dan loopt het rioolwater hier in het mooie water van IJburg, en als dit in de zomer gebeurt loop je het risico dat je tussen de drollen van je buurman zwemt.'

'De drie P's'

Om te voorkomen dat het riool binnen de kortste keren weer verstopt raakt met vet en vieze doekjes, begint Waternet binnenkort aan een nieuwe campagne. 'Het riool is alleen geschikt voor de 3 P’s, poep, plas en papier.' Met de campagne hoopt het waterbedrijf IJburgers er bewust van te maken dat het riool enkel geschikt is voor ontlasting en wc-papier.