Gemeente: vergoeding parkeerkosten en meer vergunningen scholen

De gemeente is van plan scholen tegemoet te komen in de strijd tegen het nijpende lerarentekort. Zo wil de gemeente de parkeerkosten voor leraren op scholen in Noord tijdelijk gaan compenseren en mogen scholen meer parkeervergunningen aanvragen.

Scholen in Noord die vanaf januari te maken krijgen met betaald parkeren rond de school mogen tot 1 januari 2020 meer parkeervergunningen aanvragen dan nu. Die extra vergunningen zijn dan een jaar geldig. Nu kan een school per vijf fte's één vergunning aanvragen. Dit worden er twee. Ook gaat de gemeente de overgang naar het betaald parkeren tot 1 februari 2019 compenseren. Dit geldt dan voor de leraren die niet gebruik kunnen maken van de parkeervergunning van de school.

Probleem bij werven leraren

In een brief aan de gemeenteraad schrijven wethouders Moorman van onderwijs en Dijksma van verkeer en vervoer dat het verdwijnen van gratis parkeerplekken bij scholen zorgt voor problemen bij het werven van nieuw personeel. Leraren die van buiten Amsterdam komen (nu 40 procent van de leraren op Amsterdamse scholen) zijn hierdoor bijvoorbeeld sneller geneigd om te gaan werken op een school buiten de stad. Waardoor het lerarentekort niet snel kleiner wordt.

Grote drempel

In de gesprekken tussen de gemeente en schoolbesturen komt herhaaldelijk naar voren dat leraren het betaald parkeren als een grote drempel ervaren. Daarnaast geeft het stadsbestuur in de brief toe dat de bestaande alternatieven voor de auto nog niet altijd toereikend zijn. Voor hen is dat ook de reden om met deze tegemoetkomingen te komen.