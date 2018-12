Winteropvang Westpoort toch gedeeltelijk open

De winteropvang aan de Contactweg is dinsdag toch gedeeltelijk opengegaan. De opvang in Westpoort zou afgelopen weekend open gaan, maar dat ging niet door omdat er nog werkzaamheden werden uitgevoerd en de brandveiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Volgens Het Parool zijn in het weekend en maandag de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dit zou onder andere gaan om kit- en afdichtingswerk, plaatsen van deuren en het weghalen van hekken. Waarom de opvang nu alleen gedeeltelijk open gaat, is niet bekend. De gemeente doet er al enkele dagen over om met een verklaring te komen.

AT5 meldde eerder vandaag dat de werkzaamheden bij de winteropvang vertraging hadden opgelopen. Toen de brandweer vrijdag langskwam voor een inspectie, werden er in de hele opvang nog werkzaamheden verricht. Ook was er nog geen stromend water en was de scheiding van de tijdelijke gebouwen nog niet 'conform de uitgangspunten van de brandweer.'

Een woordvoerder van de gemeente kon eerder vandaag nog niet zeggen wat voor werkzaamheden er plaatsvonden. Volgens een bron zou het project versneld zijn uitgevoerd door de gemeente. 'Onder grote druk van de gemeente moest alles zo snel mogelijk geregeld worden. In anderhalve maand moest het hele gebouw uit de grond gestampt worden', zei de bron tegen AT5. De Daklozenbond kon het beeld bevestigen.