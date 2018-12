'Bezwaren rood raam in Oude Kerk afgewezen'

De bezwaren tegen het rode raam in de Oude Kerk is door het stadsdeel afgewezen. Volgens het dagelijks bestuur van het stadsdeel is de vergunning voor het raam terecht afgegeven.

Dat meldt Het Parool.

Het plaatsen van het rode glas in de Oude Kerk ging niet zonder slag of stoot; de Vereniging Vrienden van de Amsterdam Binnenstad (VVAB) spande in augustus een kort geding aan om de plaatsing tegen te houden. Volgens hen zou het rode glas 'een aantasting zijn van een monument uit 1306'.

Lees ook: Rechter: glas-in-lood Oude Kerk mag vervangen worden met rood glas

Werkzaamheden gestart

De voorzieningenrechter oordeelde dat de werkzaamheden aan de kerk gewoon door mocht gaan, ondanks de nog lopende procedure. Om die reden besloot de historische kerk in september te beginnen met de werkzaamheden.

Daarop diende de VVAB een bezwaarschrift in bij het stadsdeel. Zij vonden dat het rode glas afbreuk zou doen aan de verschijningsvorm van het exterieur van de kapel. Ook vonden de erfgoedbeschermers dat het rode licht ervoor zou zorgen dat de beleving van het interieur in de kapel achteruit zou gaan.

Lees ook: Strijd om rood glas in Oude Kerk: 'Aantasting van een monument'

Besluit bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie was het hier niet mee eens. Volgens hen zou de beleving in de kapel niet aangetast worden door het gekleurde licht. Bovendien vond de commissie dat het rode licht eenvoudig geneutraliseerd kan worden met wit licht.

Het raam met het rode glas was een onderdeel een expositie die eerder dit werd gehouden. Volgens de krant was een voorwaarde bij de subsidie dat er een permanent aandenken zou komen bij de getoonde kunst en dat werd het roodkleurige raam.