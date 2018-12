SP vreest langere wachtlijsten door verdwijnen van 100 bedden bij Amsta

De honderd bedden die bij zorginstelling Amsta gaan verdwijnen, zorgen voor langere wachtlijsten. Dat zegt SP gemeenteraadslid Erik Flentge. De partij vreest dat zieke ouderen nu nog langer thuis moeten blijven wonen.

De SP maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van bedden bij zorginstelling Amsta. Op zo'n vijf zorglocaties moeten in april volgend jaar honderd bedden minder in gebruik zijn. SP gemeenteraadslid Erik Flentge noemt de maatregel bizar. 'Zorg mag niet het sluitstuk zijn in deze stad. Ouderen laat je volledig verpieteren thuis. We hebben die plekken heel hard nodig, heel veel ouderen staan op een wachtlijst, dus die moeten we behouden.'

Groot tekort aan zorgpersoneel

De maatregel is een gevolg van een groot tekort aan zorgpersoneel in de stad. Het is nodig zodat de werkdruk niet nog hoger wordt en de kwaliteit van de zorg voor de ouderen behouden blijft, zegt Amsta bestuurder Petra van Dam. 'We willen dat teams met meer vaste collega werken en dat bewoners met meer vaste gezichten zien en niet in weekend met invallers wordt gevuld die de bewoners niet kennen, dan kunnen we onvoldoende persoonsgerichte zorg leveren.'

Lees ook: Nieuwe ouderen voorlopig niet meer welkom bij Amsta

Bij het reduceren van de zorgplekken gaat het om bedden die vrijkomen doordat bewoners bijvoorbeeld overlijden. Er hoeven geen bewoners weg. Amsta wil de bedden wel terug en leidt nieuw personeel op via trajecten met het ROC, zij-instromers en statushouders. Maar het duurt nog even eer die afgestudeerd zijn.

Snelle oplossing

Maar de SP wil een snelle oplossing voor het personeelstekort zodat de bedden behouden blijven. Erik Flentge: 'Zorg dan in ieder geval de ze geen schoonmaakwerk, dan kunnen de verpleegkundigen zich bezig houden met goede zorg geven aan mensen die dat nodig hebben.'

Lees ook: Praktijkopleiding moet personeelstekort in de zorg terugdringen: 'Ouderen bloeien weer op'

Petra van Dam zegt dat ze daar al jaren op inzet. 'We kijken naar hoe we de teams kunnen ontlasten, kunnen ontzorgen hoe we huishoudelijk medewerkers op de vloer kunnen krijgen om de teams te ontlasten en we zijn daar ook met de medewerkers in gesprek, wat hebben jullie nodig om zo goed mogelijk je werk te kunnen doen.'

'Geld is het probleem niet', zegt van Dam, 'maar er is een tekort van bijna 2000 vacatures in de zorg. En dat zal de komende jaren vierviervoudigen. We proberen overal mensen vandaan te halen om in de zorg te gaan werken. Maar het is een maatschappelijk probleem ja.'

Volgende week moet duidelijk worden bij welke zorginstellingen van Amsta de 100 bedden verdwijnen.