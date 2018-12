Vrouw (63) beroofd op straat: nog altijd in levensgevaar

Bij een gewelddadige overval aan de Dirk Vreekenstraat in Oost op maandag 19 november is een 63-jarige vrouw ernstig gewond. Ze is kort na de beroving onwel geworden en verkeert nog altijd in levensgevaar.

De vrouw belt iets na 21.00 uur thuis aan. Haar dochter doet open en de vrouw vertelt dat ze van haar iPhone en tas is beroofd. Ze ziet dat haar moeder overstuur is en laat haar even rusten op de bank.

Niet meer wakker

Maar de 63-jarige vrouw wordt vervolgens niet meer wakker. Ze blijkt onwel te zijn geworden op de bank. Haar dochter alarmeert direct de hulpdiensten. In het ziekenhuis komen ze erachter dat het slachtoffer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand. Inmiddels kan ze weer zelfstandig ademen, maar ze is nog niet bijgekomen.

Rietlandpark

Die maandagavond is de vrouw vanaf het Centraal Station met de tram naar huis gegaan. Ze neemt tramlijn 26 die vertrekt om 20.38 uur, om 20.45 uur checkt zij uit bij Rietlandpark. Ze loopt vervolgens naar de Dirk Vreekenstraat en daar wordt ze beroofd van haar tas. Het gaat om een kleine vrouw van Chinese afkomst en die avond had zij een lange, blauwe jas aan met capuchon. Ze heeft geelbruine laarzen van het merk Uggs.

Getuige

Intussen heeft zich één getuige gemeld. Een buurtbewoner heeft iets voor 21.00 uur een vrouw met blauwe jas en bruin haar op de grond zien liggen op de Dirk Vreekenstraat, een man rende op dat moment weg. De vrouw is iets daarna opgestaan en is toen naar het portiek aan de flat aan Entrepotbrug gelopen. De politie heeft camerabeelden van het 63-jarige slachtoffer, die daar aanbelt.

De man die van de vrouw wegrent, rent richting de Borneolaan waar een personenauto geparkeerd staat. Met de auto vertrekt hij richting de Cornelis van Eesterenlaan. Het gaat om een lange, slanke man, met donkere kleding en een jas die tot zijn heup komt.

De politie roept getuigen op zich te melden. Morgen ook uitgebreid aandacht voor deze zaak in Bureau 020.