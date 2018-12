Joden ervaren weinig vrijheid bij Chanoeka: 'Hakenkruizen in mijn schoolschrift'

De Joodse gemeenschap kwam vanavond samen op de Dam om Chanoeka te vieren. Het achtdaagse joodse feest is om de vrijheid te vieren, maar toch voelen sommige Amsterdamse Joden zich tegenwoordig helemaal niet zo vrij.

'Mijn schrift is meerdere keren bekrast met hakenkruizen en davidsterren. Dat is heel pijnlijk om mee te maken', vertelt een Joodse jongen aan AT5. Hij draagt vanavond een keppeltje, maar op andere dagen is hij op zijn hoede. 'Als ik naar de synagoge ga, is het altijd uitkijken of er niet gevaar op de loer ligt.'

Bespuugd

Hij is zeker niet de enige bezoeker die zich zorgen maakt over het antisemitisme in de stad. 'Het is niet veilig in Amsterdam. Ik word uitgescholden en bespuugd door voorbijrijdende jochies', vertelt een man die vanavond met de Israëlische vlag naar de Dam is gekomen.

Halsema

'De gemeente doet op dit moment onderzoek of mensen zich vrij voelen om te kunnen geloven', vertelt burgemeester Halsema. Ze is bij de viering om de eerste chanoekia oftewel een kandelaar aan te steken. 'Als uit onderzoek blijkt dat mensen zich inderdaad op straat bedreigd voelen dan moeten we maatregelen nemen.'

Discriminatie

Dat veel joden in Nederland hun joodse achtergrond niet durven te uiten bleek al eerder uit onderzoek van Eenvandaag. Bijna de helft van de 557 deelnemers gaf aan zich niet vrij te voelen in Nederland om openlijk Joods te zijn. Ook burgemeester Halsema hoort deze geluiden. 'We proberen te handhaven op discriminatie, maar het is niet altijd even makkelijk, want je moet mensen betrappen. We geven waar we kunnen het signaal af dat het onacceptabel is', aldus de burgemeester.

Niet alleen in Amsterdam, maar wereldwijd kwam de Joodse gemeenschap samen om te vieren dat zij ooit in opstand kwam tegen hun onderdrukker. Daardoor kregen Joden weer de vrijheid om hun religie te beleven. Het aansteken van de chanoekia werd voor de twaalfde keer op de Dam gevierd.