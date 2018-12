Halen robots straks het vuilnis uit de grachten?

Vuilnis ophalen langs de grachten is vaak een ware tour de force: grote wagens in nauwe straatjes, verkeersopstoppingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Als alles goed gaat, wordt het vuilnis in de grachtengordel over een paar jaar opgehaald door zogeheten Roboats.

Het AMS Institute (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) werkt er hard aan om dit mogelijk te maken. Samen met het Massachussets Institute of Technology ontwikkelt het AMS zelfsturende bootjes die afval moeten gaan ophalen.

Op papier is het simpel. Stephan van Dijk van het AMS zegt: 'Eigenlijk is het idee dat we een drijvende container hebben, waar mensen makkelijk bij kunnen. Dan gaat er een signaaltje naar de zelfvarende boot, die vaart hier langs en haalt de container op.' Maar bij dat zelf varen komen heel wat technologische hoogstandjes kijken: zo kunnen ze met lasers en camera's tot op vijf centimeter nauwkeurig navigeren en obstakels ontwijken.

Lees ook: Nog meer afval ellende in de stad: 'Er komt ongedierte op af'

Bericht gaat verder onder video

Internationale aandacht

Het AMS is wereldwijd gezien koploper op dit gebied en er is dan ook veel internationale aandacht voor het project. Tokyo onderzoekt al of varianten op de Roboats ingezet kunnen worden bij de Olympische Spelen die de stad in 2020 organiseert, om bezoekers snel van A naar B kunnen vervoeren.

Andere steden die interesse hebben zijn Singapore, Venetië en Londen: allemaal waterrijke steden met een infrastructuur hebben die efficiënter te gebruiken is.

Lees ook: Vuilnisboot wil uitbreiden: 'Dankzij ons rijden er minder vrachtwagens'

Andere toepassingen

Omdat de bootjes zich aan elkaar kunnen koppelen, zijn de mogelijkheden straks eindeloos. Naast het personenvervoer waar Tokyo naartoe werkt, kunnen de bootjes samen een drijvend platform vormen of een tijdelijke brug, mocht dat nodig zijn.

Feloranje

Voor 2020 staat er een pilot op de planning en moeten de echte Roboats door de grachten varen. Tot die tijd is er nog genoeg werk aan de winkel. Daarnaast is er ook nog discussie over de feloranje kleur. 'Het is een aansprekende kleur', zegt Stephan. 'Maar nog niet iedereen is erover uit dat hij uiteindelijk echt oranje moet worden', lacht hij.