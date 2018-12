Brakende drankrijder stapt opnieuw achter het stuur

De politie heeft vannacht twee keer dezelfde dronken automobilist van de weg gehaald.

De 29-jarige man was zo misselijk van de drank dat hij in de auto aan het overgeven was. Ook vroeg hij om een ambulance. Op het politiebureau viel de automobilist in slaap, waardoor agenten geen blaastest konden doen.

Een arts heeft daarna bloed geprikt en in afwachting van de uitslag werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Toch ging de man later in de nacht weer rijden. De politie betrapte hem in de buurt van Zaandijk.

De bestuurder is daarna opgepakt, wegens het rijden onder invloed van drank en het rijden met een ingevorderd rijbewijs.