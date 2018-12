Stadsdeelcommissie Nieuw-West tegen verhoging parkeertarieven

De parkeerdruk in Nieuw-West stijgt zodra de tarieven in het centrum flink gaan stijgen, vrezen commissieleden van het stadsdeel. Volgens hen probeert de gemeente dit op te lossen door het ook in Nieuw-West een stuk duurder te maken om een auto te parkeren. Maar dat is geen goede oplossing, bepleiten de leden.

'Het college zou alle mogelijkheden, behalve fiscaal parkeren, in moeten zetten om de parkeerdruk te beperken', schrijven ze. De leden vinden het bovendien een slechte zaak dat hen niks is gevraagd over de maatregel, die toch een 'ingrijpend effect' zou hebben op bewoners. 'Waarom zijn we dan hier?', klinkt het.

De commissie brengt daarom nu een ongevraagd advies uit. Daarin staat onder meer kritiek op dat het bestuur geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van tariefverhoging voor ondernemers en bewoners. Het stadsdeel had dit graag gezien, om vervolgens een plan van aanpak op te kunnen stellen.

Volgens Numan Yilmaz, die namens DENK tegen de parkeerplannen strijdt, is de kwestie ook besproken in stadsdeel West. 'En nu willen we het op de agenda zetten in Zuidoost. Dit is namelijk een probleem van alle Amsterdammers.'

Flinke verhogingen

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de verhoogde tarieven per april 2019 in. Dit betekent dat automobilisten in het centrum 7,50 euro per uur moeten betalen. Ook in andere stadsdelen gaan de prijzen omhoog. In Nieuw-West geldt dan een maximaal tarief van 4,50 euro, op plekken waar nu nog 2,40 betaald wordt.

Lees ook: Forse stijging parkeertarieven; parkeren in centrum straks 7,50 per uur

'Dit zijn flinke tariefverhogingen en daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen', zei verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma over de plannen.

Bezoekers

Wel maakt Dijksma een uitzondering voor bezoekers. Zij hebben met de bezoekersregeling recht op 40 uur parkeren per maand met korting. Bezoekers betalen dan de helft van het tarief. De regeling moet bovendien gaan gelden in alle stadsdelen.

Lees ook: Wethouder: 'Kortingsregeling voor bezoek dat per auto naar stad komt moet naar 30 uur'

Nieuw-West vindt de tegemoetkoming daarentegen niet voldoende.De commissieleden pleiten voor een korting van 100 procent gedurende deze 40 uur. 'Dat is belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid, anders krijgen bijvoorbeeld ouderen toch minder bezoek', stelt Yilmaz.

De gemeente hoeft de adviezen van het stadsdeel niet per se ter harte te nemen. Toch verwacht Yilmaz wel een uitnodiging voor een gesprek. 'Wethouder Groot-Wassink heeft altijd gestreden voor democratisering. Het zou vreemd zijn als hij het advies gewoon wegveegt.'