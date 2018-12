Tand in brood van bakker niet van marter, schaap of vos

Er is meer bekend geworden over de tand die culinair journalist Marie Louise Schipper in oktober in haar brood vond.

Schipper stuurde de tand naar de Universiteit van Utrecht voor onderzoek. Twee deskundigen hebben haar nu laten weten dat de tand in ieder geval niet van een egel, mol, otter, marterachtige, zwijn, rund, paard, schaap, geit, ree, hond, vos, kat, das of mens was.

Waar de tand wel van afkomstig is, is dus nog steeds de vraag. Schipper, die het brood bij een 'hippe Amsterdamse bakker' had gekocht, laat weten dat ze meer onderzoek gaat doen.