Gemeente biedt 'bakkie troost' aan na werkzaamheden stations Oostlijn

De gemeente viert volgende week woensdag dat de werkzaamheden aan de metrostations van de Oostlijn zijn afgerond.

Er werden de afgelopen 2,5 jaar op de 16 stations vloeren geschuurd, muren opengebroken, beton gezaagd, liften vernieuwd, wanden betegeld en installaties en borden vervangen. Sinds vrijdag 30 november zijn alle toegangen weer open en is het project zo goed als klaar.

'Als reiziger heeft u moeten omlopen en de omgeving had last van onze bouwwerkzaamhedem', laat de gemeente weten. 'Daarom willen we op woensdag 12 december tussen 10.00 en 18.00 uur samen met u vieren dat het project 'klaar' is.'

Zo reizen er volgens de gemeente onder meer 'swingende acts uit Zuidoost' langs de stations. 'U kunt deelnemen aan een rondleiding of een balletje trappen. En neem vooral een lekker bakkie troost voor de hinder van de afgelopen jaren.'