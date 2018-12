Vluchteling uit Eritrea overleden in zwembad Zuidoost

Een 40-jarige man is zondagmiddag 25 november in het Optisport Bijlmer Sportcentrum aan het Anton de Komplein overleden.

Hij was in het zwembad en is door medewerkers van het zwembad uit het water gehaald. Zij hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, vertelt zwembaddirecteur Erwin van Iersel. Het gaat volgens hem om een statushouder (een vluchteling die een Nederlandse verblijfsvergunning heeft gekregen) uit Eritrea.

'Het is niet zeker wat de doodsoorzaak is, dat moet nog blijven uit de lijksschouwing', zegt Van Iersel. 'Het kan bijvoorbeeld een hartaanval zijn of een epileptische aanval.' De man zou mee gaan doen met zwemles. Volgens zijn vrouw kon hij al wel zwemmen, vertelt Van Iersel.

Volgens de politie wordt er nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de man. Afgelopen zaterdag werd er een afscheidsdienst gehouden, daar was Van Iersel ook aanwezig.