Sinterklaas verdwaald in Jordaan, politieauto brengt hem bij bestemming

Pakjesavond moet nog beginnen, maar voor Sinterklaas zelf begon 5 december anders dan hij van tevoren had verwacht. Door pech met de boot in de Jordaan kwam de goedheiligman vanmorgen niet over het water naar zijn bestemming aan de Brouwersgracht, maar in een politieauto.

Nadat de boot in de Jordaam pech kreeg, wist de Sint niet hoe hij op de snelste manier bij de basisschoolkinderen langs de Brouwersgracht kon komen. Om die reden kwam de politie de Sint tegemoet, door hem en zijn pieten met de politieauto een lift te geven naar de Brouwersgracht.

Op beelden van het bezoek is te zien dat zowel kinderen als ouders blij verrast zijn wanneer de Sint aankomt in een politieauto met zwaailicht en sirene. Volgens de politie had de goedheiligman het erg naar zijn zin in de auto van de agenten.

Gedrogeerd

Sinterklaas had eerder deze week ook al pech. Afgelopen maandag moest de goedheiligman naar een kinderdagverblijf, maar werd hij vlak voordat hij langskwam gedrogeerd. In plaats van een bezoek aan crèche moest de Sint daarom een bezoek brengen aan het ziekenhuis. Mogelijk wist hij daardoor de weg naar de Brouwersgracht niet meer.