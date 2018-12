Man steekt vriendin dood na vondst naaktfoto

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag elf jaar cel geëist tegen een 48-jarige man. Hij wordt ervan verdacht zijn vriendin in september in een woning aan de Raphael Lemkinstraat in Zuidoost te hebben doodgestoken.

De verdachte zag in de nacht van 3 op 4 september op de telefoon van zijn vriendin een foto van haar in een hotelkamer met een andere man. Hij zag ook twee seksueel getinte foto’s waarop ze naakt voor die man poseerde en een film van haar en die man.

Mes

Daarna liep hij naar beneden en pakte hij een mes uit een keukenla. Hij wilde zijn vriendin confronteren met de foto’s en het filmpje en maakte haar wakker. Er ontstond een gevecht en uiteindelijk werd de vrouw veertien keer gestoken in hoofd, borst en buik. Op 13 september overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze is dan 45 jaar oud.

In de vroege ochtend van 4 september sprak hij surveillerende agenten in een politieauto op straat aan. Hij vertelt over de steekpartij en wordt aangehouden. 'Ik had dit niet verwacht', verklaarde hij later. 'Ik dacht: mijn vrouw gaat nooit met een andere man naar bed. Zij was gewoon alles voor mij en iedereen wist het, zij was gewoon alles voor mij.'

Spijt

In haar strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met het blanco strafblad van de verdachte, het feit dat hij een verklaring heeft afgelegd over wat er is gebeurd en dat hij spijt heeft getoond. Het feit dat er meerdere familieleden, waaronder een 11-jarige jongen, tijdens de steekpartij in de woning waren en het zware geweld dat hij pleegde zijn strafverzwarend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.