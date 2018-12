VVD'er nieuwe voorzitter Stichting Sint in Amsterdam

Voormalig gemeenteraads- en Tweede Kamerlid Samira Bouchibti (VVD) is de nieuwe voorzitter van Stichting Sint in Amsterdam.

Dat meldt Het Parool. Een kleine vijftig jaar nadat Hans Wiegel het bestaan van Sinterklaas ontdekte, is een partijgenoot nu de voorzitter van de club die de intocht van Sint in Amsterdam organiseert. Bouchibti volgt Adriaan Krans op. Onder zijn leiding werd de nieuwe Piet geïntroduceerd.

Bouchibti is niet het enige nieuwe gezicht bij de Amsterdamse intocht van de goedheiligman. Eerder werd bekend dat cabaretier Erik van Muiswinkel de mijter overneemt van Jeroen Krabbé. Dat maakte VVD-duoraadslid Claire Marten 'boos en verdrietig'.

De in Marokko geboren Bouchibti vertelt in Het Parool hoe ze Sinterklaas in Haarlem leerde kennen. 'Mijn vader werkte bij Stork. Daar kwam Sinterklaas langs voor de kinderen. Dat was voor ons de mooiste dag van het jaar.'