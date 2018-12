Zal het pakketje nog komen? Bezorgers werken zich uit de naad

Niet iedereen zal vanavond hun bestelde cadeautjes voor Sinterklaas op tijd bezorgd krijgen. De enorme drukte bij PostNL leidt tot langere wachttijden. Via sociale media uiten veel klanten hun woede.

Om toch een beetje in de sinterklaassfeer te blijven schrijft een boze klant via Twitter een gedicht naar PostNL.

De Sint staat met lege handen.

Dat komt door de @PostNL wantoestanden.

Ontevreden gaat alles naar de winkel weer terug!

Misschien is #PostNL dan ineens wel; vliegensvlug? pic.twitter.com/sODPyhW6Zo — Joep Meloen (@dwaas) December 5, 2018

PostNL snapt de frustratie. 'Maar het overtreft de drukte, die wij hadden verwacht', vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan AT5. 'Dat vinden we heel vervelend. De groei kan je niet altijd aan. Soms loop je tegen de grens van je capaciteit op.'

Door de hele stad lopen bezorgers de benen uit hun lijf om de pakketjes toch op tijd te brengen. 'Ik was vannacht om half 3 op. Het is super druk,' vertelt een gehaaste bezorger op zijn scooter. Op de vraag of alle pakketjes vandaag op tijd komen, heeft hij maar één antwoord. 'Dat weet natuurlijk alleen Sinterklaas.'

@PostNL waar blijft mijn pakketje? Datum blijft op 30 nov staan! 3STUNM011223902 — Thamara v/d Spek (@thamara1980) December 5, 2018

Oke soms zeik ik PostNL af.. maar nu mijn complimenten voor het optijd bezorgen!! Niet dat t sinterklaas kado’s waren maar toch! Ik weet dat rond deze tijd énorm druk is, toppers bedankt!!??❤️ @PostNL — Natasja (@_JustNatasja) December 5, 2018