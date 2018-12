Fysiotherapeut Joep van MC Slotervaart maakt protestlied: 'De zorg is ziek'

De Zorg is Ziek. Zo heet het nummer dat is geschreven en gezongen door Joep van Leeuwen die zelf veertien jaar lang als fysiotherapeut werkte in het MC Slotervaart. Nadat het ziekenhuis eind oktober failliet ging, besloot hij een lied te schrijven.

Met het lied bekritiseert Joep de marktwerking in de zorg en de problematische gevolgen die het kan hebben. Het gaat volgens hem nu in de zorg niet meer om de mensen, maar alleen nog maar om geld. De zorg wordt door marktwerking verziekt, vindt de zanger en liedjesschrijver. 'Personeel moet steeds meer doen met minder.'

Wakker schudden

De Zorg is Ziek is gericht aan alle patiënten en zorgverleners, vertelt Joep. 'Het lied is geschreven voor mensen die in de zorg werken opdat de mensen die beleidmaken, dus de mensen in Den Haag, maar ook de zorgverzekeraars eens wakker worden. We moeten stoppen met de zorg alleen maar te laten draaien om geld. Er moeten meer handen aan het bed, want het gaat om mensen.'

Mede met het lied hoopt de zanger de mensen aan de top te bereiken. Ook zou hij graag zien dat het volk zich ook eens laat horen, nog meer dan ze nu al doen. 'Ze moeten zeggen dat het genoeg is geweest en zorgen dat de zorg weer menselijker wordt.'

Echte besef komt later

Na jarenlang als fysiotherapeut in het MC Slotervaart te hebben gewerkt, komt er aanstaande vrijdag definitief een einde aan Joep zijn loopbaan in het ziekenhuis. 'Het is een tijdperk dat afgesloten wordt. Ik besef het nog niet helemaal, want ik denk dat het echte besef later komt. Ik denk dat het wel heel raar is als ik vrijdag hier achter mij de deur dichttrek. Het is toch een plek waar ik veertien jaar iedere week ben geweest.'

De videoclip van het lied waarbij de zanger en liedjesschrijver gebruik heeft gemaakt van AT5-beeldmateriaal, is te zien op de website: www.dezorg-isziek.nl