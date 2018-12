Flinke files op A10 aan begin Pakjesavond

Het is niet te hopen dat de Sint zijn paard heeft ingeruild voor een auto, want dan wordt het voor veel Amsterdamse kinderen een lange avond. Op de A10 hebben aan het begin van Pakjesavond meerdere files gestaan.

De ANWB waarschuwde vanochtend al dat er vlak voor Pakjesavond een monsterspits zou ontstaan. En die voorspelling kwam vanavond aardig uit. Het slechte weer en de ongelukken helpen ook niet bepaald mee.

Op de A10 stond rond 17.45 uur ruim 20 kilometer file, beide kanten op. Alleen tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel reed het aardig door.

Op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam was een ongeluk gebeurd. Daarom werd daar over 2 kilometer langzaam gereden. Ook op de A4 tussen De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer reed het langzaam door een ongeval.

Met de metro naar huis is op dit moment nog lastig. Metro 51 rijdt vanaf Centraal Station maar tot station Zuid, vanwege een technisch defect bij De Boelelaan/VU. Het GVB adviseert gebruik te maken van de bus.

Rond 18.30 uur waren de files rond de stad grotendeels opgelost.

We hebben de files 'ns bij elkaar opgeteld. En we komen nu uit op 365 kilometer. Druk dus (zoals we hadden voorspeld ?). #pakjesavond pic.twitter.com/t2MsKBu8zM