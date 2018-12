Dichte deuren winteropvang had gemeente 'van mijlenver kunnen zien aankomen'

Deuren en kozijnen bleken niet brandwerend, er was geen goede verwarming en de slaapunits zelf werden pas een dag voordat de winteropvang open zou gaan, opgeleverd. Door een te krappe planning kon geen van de 260 bedden zaterdag gebruikt worden, blijkt uit onderzoek van AT5. Volgens ChristenUnie-raadslid Don Ceder had de gemeente de problemen kunnen verwachten.

Drie dagen later dan gepland ging de winteropvang aan de Contactweg gedeeltelijk open, en konden er afgelopen nacht 110 dak- en thuislozen terecht in de grootste tijdelijk opvang van de stad. Tegen het eind van de week zou de opvang helemaal open moeten zijn.

Omdat gisteren niet duidelijk was of de beschikbare 110 bedden afdoende zouden zijn, stonden er busjes klaar om dak- en thuislozen naar andere opvanglocaties te brengen. Uiteindelijk bleek dat vervoer niet nodig, 58 bedden werden daadwerkelijk beslapen. De vraag blijft: hoe kon het dit weekend zo fout gaan?

Gisteren vertelde een bij de winteropvang betrokken bron aan AT5 dat er een te grote tijdsdruk op het project lag. 'Er zijn gewoon protocollen voor zo'n bouwproject, maar onder grote druk van de gemeente moest alles zo snel mogelijk geregeld worden. In anderhalve maand moest het hele gebouw uit de grond gestampt worden.'

Lees ook: Winteropvang Westpoort had nog geen water en was niet brandveilig

Alle vertrouwen in opening winteropvang

Maar vandaag vertelt een woordvoerder van de gemeente dat alle betrokken partijen, waaronder de leverancier van de slaapunits en de gemeente zelf, er afgelopen vrijdag 'nog alle vertrouwen in' hadden, dat de winteropvang een dag later open zou gaan. Al was toen al duidelijk dat er nog veel werk te verzetten was. Zo moest de waterleiding nog worden aangelegd en was de toegang van de brandweer niet goed geregeld.

Bij een controle bleek dat de deuren en kozijnen van de slaapunits niet brandwerend zijn, terwijl dat aan het begin van het traject wel was afgesproken door de gemeente, een adviseur van de brandweer en de leverancier van de units. Daarnaast bleken de verwarmingen die in de units zitten, niet te voldoen aan de eisen, 'hierdoor kon de locatie niet volledig verwarmd worden'.

Tientallen dak- en thuislozen die gebruik wilden maken van de winteropvang, kwamen zaterdag voor een dichte deur te staan. Zij moesten uiteindelijk naar een andere locatie gebracht worden.

Extra kachels en brandwachten

Om nu toch open te kunnen gaan zijn er extra kachels in de winteropvang geplaatst en lopen er de komende vier maanden (de winteropvang sluit op 1 april) brandwachten rond. Dak- en thuislozen kunnen ook terecht bij de opvanglocatie in de Nieuwe Looiersstraat, waar extra bedden zijn neergezet. Ook bij locaties van De Regenbooggroep zijn meer slaapplekken gecreëerd.

'Problemen mijlenver zien aankomen'

ChristenUnie-voorman Don Ceder noemt de situatie erg pijnlijk. 'Iedereen kan van mijlenver zien aankomen dat een opleverdatum van de slaapunits op 30 november veel te laat is, als ze op 1 december in gebruik genomen moeten worden. Zeker als iedereen van te voren weet dat het water nog moet worden aangesloten en er nog een vergunningscheck moet komen. Daar hoef je echt geen expert voor te zijn.'

De gemeenteraad heeft van het college van burgemeester en wethouders via een brief te horen gekregen dat de opvang niet open kon door de werkzaamheden. 'Maar ik zie nu dat ligt aan een onzorgvuldige planning, geen strakke planning, maar gewoon onzorgvuldig.'

'Zeer kwetsbare Amsterdammers'

Volgens Ceder hadden de problemen voorkomen kunnen worden. 'Het is extra pijnlijk omdat het gaat om de opvang van een groep zeer kwetsbare Amsterdammers, die je letterlijk en figuurlijk in de kou laat staan.'

Het raadslid wil dat de eerste zorg nu uitgaat naar de dak- en thuislozen die gebruik willen maken van de winteropvang. De noodopvang bij De Regenbooggroep is daarbij belangrijk, aldus Ceder. 'Maar het is geen ideale situatie. We moeten deze kwetsbare groep niet onnodig belasten.'

Vragen aan wethouder

De ChristenUnie gaat vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim, onder andere over de planning van de werkzaamheden. Mochten de antwoorden Ceder niet geruststellen, dan wil de partij een debat in de gemeenteraad.