Hoogleraar Bestuursrecht: 'Stadsbestuur moet zich aan de wetgeving houden'

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder van de Vrije Universiteit (VU) kijkt met stijgende verbazing naar de manier waarop het stadsbestuur omgaat met regelgeving, vertelt hij aan de Telegraaf. 'Halsema zei letterlijk: het is on-Amsterdams. Dat is een foute uitspraak voor een burgemeester.'

De hoogleraar doelt daarmee op de uitspraak van Halsema over het boerkaverbod. Omdat dit volgens haar niet bij de stad past, gaf de burgemeester aan het verbod niet te willen hanteren. Maar Schilder stelt dat Halsema zich gewoon aan de landelijke wetgeving moet houden.

'De burgemeester gaat niet over de handhaving van strafwetten, dat ligt op het bordje van politie en justitie', zegt Schilder tegen de krant. Halsema mag volgens hem alleen ordehandhaving toepassen bij 'relletjes en opstootjes'.

'Ze kan in de driehoek ook niet zeggen: deze boef mag je wel of niet vangen', legt hij uit. Toch krijgen burgemeesters wel een steeds grotere rol in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, erkent Schilder. Maar hij ziet dat als een 'bedenkelijke zaak'.

'Burgemeesters zijn daar veel te kwetsbaar voor, dat zie je ook bij de burgemeester in Haarlem die zwaarbewaakt door het leven moet', aldus Schilder.'Bestrijding van misdaad is een taak van het OM en de rechterlijke macht, dat hele apparaat is daarvoor ook beter ingericht', vervolgt hij.