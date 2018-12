Regenachtig en herfstig weekend voor de boeg

We hebben een regenachtig weekend voor de boeg. Weeronline waarschuwt voor wisselvallig weer, waarbij een stevige westenwind staat. Toch voelt het opvallend zacht aan. 'Het is de herfst die hoogtij viert.'

Op zaterdag krijgen we te maken met temperaturen van maximaal 9 tot 12 graden. Daarmee is het aardig warm voor deze tijd van het jaar. Bovendien is het tussendoor droog en zijn er zonnige perioden. Toch is het weer over het algemeen behoorlijk onstuimig. 'De stevige westenwind laat de paraplu's heen en weer zwiepen', verwacht Weeronline.

Ook zondag trekken er talrijke buien over, bovendien wordt het met temperaturen van 8 tot 10 graden wat kouder. Daarmee is de toon gezet voor de dagen daarna: het herfstige weer maakt plaats voor een koudere periode. De regen blijft aanhouden en de temperaturen dalen behoorlijk. Vanaf donderdag kan het zelfs gaan vriezen.