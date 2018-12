Verplicht pauzes voor Uber-chauffeurs

Uber gaat vanaf vandaag verplichte pauzes voor de chauffeurs invoeren.

Dat meldt NRC. Vanaf vandaag worden Uber-chauffeurs verplicht minimaal tien uur pauze te houden na twaalf uur rijden. Deze nieuwe regel zou oververmoeidheid bij chauffeurs moeten voorkomen. Het taxibedrijf hoopt op deze manier de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dodelijke ongelukken

In de stad zijn meerdere Uber-taxi's recent betrokken geweest bij dodelijke verkeersongevallen. Afgelopen dinsdag is een voetganger aangereden door een taxichauffeur op de Rozengracht. Het slachtoffer is hierbij om het leven gekomen. Uber laat aan de krant weten dat de chauffeur op het moment van het ongeluk geen rit reed voor het bedrijf.

Vorige maand werd een Uber-chauffeur vrijgesproken voor het doodrijden van de 22-jarige Mare Welkers in maart 2017. Volgens het taxibedrijf waren zij al langer bezig met de nieuwe maatregel en hebben de recente ongelukken hier niks mee te maken.