Boek over Stanley Hillis inspiratie voor nieuwe serie

Na de Mocro Maffia-serie volgt binnenkort een dramaserie over de Amsterdamse topcrimineel Stanley Hillis, die in 2011 werd geliquideerd. De opnames hiervoor zijn inmiddels van start gegaan, laat KRO-NCRV weten. De rol van 'De Ouwe' wordt daarbij vertolkt door acteur Jeroen Spitzenberger.

Hillis was al vanaf de jaren zeventig actief in het criminele circuit. Eerst pleegde hij vooral overvallen, later stond hij bekend als drugscrimineel. 'De Ouwe' had behoorlijk wat op zijn kerfstok: zo schoot hij in 1979 een agent neer.

Bovendien ontsnapte de crimineel uit de Bijlmerbajes, waarop hij enkele dagen later met een plaksnor bij Sonja Barend aanschoof. Daar vertelde hij tot grote woede van de baas van de Bijlmerbajes zijn verhaal.

In 2011 werd Hillis doodgeschoten in de Fizeaustraat in Oost. De politie heeft de zaak ondanks meerdere tips nooit op kunnen lossen.

Boek van Denise Mosbach

Het boek Stanley Hillis van Denise Mosbach vormt de inspiratie voor de serie. Journalisten Vico Olling en Martijn Haas schoven daarbij aan als adviseurs. Voor de productie werd hetzelfde team ingeschakeld als bij de serie De Zaak Menten, die meerdere keren werd bekroond.

Stanley H. is naar verwachting eind 2019 te zien op NPO 3.