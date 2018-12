Politie zoekt getuigen steekincident station Sloterdijk

De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident dat gisteravond plaatsvond op het Orlyplein bij station Sloterdijk. Daarbij is een 53-jarige vrouw gewond geraakt aan haar schouder.

Even na half acht kreeg de politie een melding binnen van de steekpartij. Kort daarna konden agenten een 38-jarige verdachte aanhouden. Het blijkt te gaan om een man zonder woon- of verblijfplaats.

Zijn motief is nog onbekend. De politie zoekt daarom uit wat er precies is gebeurd. Getuigen worden gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.