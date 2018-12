Inspreker door politie uit raadszaal verwijderd

Een inspreker bij een raadscommissie Algemene Zaken (AZ) is vanmiddag geboeid door de politie uit de raadszaal verwijderd nadat hij weigerde te vertrekken.

De beroepsactivist kwam inspreken omdat hij excuses eiste van commissievoorzitter Jan-Bert Vroege omdat hij hem bij een vorige raadsvergadering het woord zou hebben ontnomen. Dat gebeurde nadat hij onder meer de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Annabel Nanninga, beschuldige van extreemrechtse symphatieën.

Jan Pronker

Toen de inspreker geen excuses kreeg weigerde hij te vertrekken en werd hij onder toeziend oog van de burgemeester en de raadscommissie door politie en beveiliging uit de zaal gehaald. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, daar is hij gearresteerd voor lokaalvredebreuk. Bij de arrestatie kregen de agenten hulp van Jan Pronker, commissaris van de politie Amsterdam, die ook aanwezig was bij de raadscommissie.

Woord ontnomen

De inspreker kreeg begin november toestemming om tijdens de commissie in te spreken, maar had zichzelf van te voren niet aangemeld. Voorzitter Jan-Bert Vroege gaf hem alsnog toestemming om het een en ander te bespreken tijdens de raad. 'Maar onder de voorwaarde dat hij niet direct beschuldigingen zou richten aan leden van de comissie. Hij gaf aan willens en wetens hier niet aan te willen gehoorgeven en daarom heb ik hem het woord ontnomen', gaf Vroege aan.