Stint mogelijk in voorjaar weer op de weg

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat stints vanaf het voorjaar weer worden toegestaan, in ieder geval voor één jaar. Het voertuig werd in oktober verboden, nadat een defecte stint een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Oss.

Dit liet zij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen heeft zich hierbij gebaseerd op adviezen van keuringsinstantie RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Besluit

Bij het uiteindelijke besluit zullen ook de adviezen van onderzoeksinstantie TNO worden betrokken. Zij doen nog onderzoek naar de veiligheid van de geautomatiseerde bolderkarren, die vooral populair zijn bij kinderdagverblijven.



Bijzondere bromvoertuigen

Wel zullen de technische eisen voor alle 'bijzondere bromvoertuigen' aangescherpt worden, en zal het toezicht hierop strenger worden. Daarbij is niet duidelijk of stints weer toegestaan gaan worden op 50-wegen. In de brief laat Van Nieuwenhuizen weten de uitgebreide plannen in februari bekend te zullen maken.



Kritiek

Ook erkent de minister dat ambtenaren binnen het ministerie al in 2011 kritiek leverden op de stint. Volgens hen zou het voertuig niet vergelijkbaar zijn met andere 'bijzondere bromvoertuigen', aangezien er 10 kinderen in passen. Omdat de stint wel aan de toenmalige regels voldeed, is toen niks met de kritiek gedaan.



De stint werd verboden nadat afgelopen september vier kinderen in het Brabantse Oss om het leven kwamen toen een bestuurder niet kon remmen voor een spoorwegovergang. Ook in Amsterdam waren toen al een aantal technische defecten gemeld.