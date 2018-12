Burgemeester laat drugspand President Allendelaan dichttimmeren

In het pand is een aantal kilo cocaïne gevonden en materialen die gebruikt worden voor de handel in drugs. De woning is per direct voor drie maanden gesloten.

Tijdens de doorzoeking is ook nog contant geld aangetroffen, dit ging om 2500 euro en 6300 Zwitserse franken.

Lees ook: Woning President Allendelaan dicht na vondst hennepkwekerij

De burgemeester sluit de woning op grond van de Opiumwet en omdat aanwezigheid van harddrugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden door overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Om deze situatie te eindigen is de woning per direct voor drie maanden gesloten.