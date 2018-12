Verkeerswethouder Dijksma: 'Blijf van onze mensen af'

Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer gaat geen extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de mishandeling van de GVB-medewerker op het metrostation De Vlugtlaan. Wel hoopt ze dat de politie de daders snel weet op te sporen.

'Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk en het is heel erg triest voor de medewerker. Ik vind dat onze publieke dienstverleners vrij en veilig hun werk moeten kunnen doen en ik heb maar één boodschap; je blijft met je handen van onze mensen af,' zegt Dijksma.

Zwartrijders

Rond vijf uur gistermiddag werd een GVB-medewerker na afloop van zijn dienst mishandeld door een groep jongens, vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud. Toen de GVB-er door de toegangspoortjes ging, liep de groep mannen zonder in te checken achter hem aan. Het 33-jarige slachtoffer sprak hen daarop aan en werd vervolgens mishandeld. Hij liep daarbij serieus letsel op en moest daarvoor twee keer naar het ziekenhuis.

Dijksma veroordeelt het geweld. Ze betreurt het dat de huidige maatregelen tegen geweld zoals poortjes tegen zwartrijden en een vervoersverbod voor geweldplegers het incident niet hebben voorkomen. Toch is ze niet van plan om nieuwe veiligheidsmaatregelen te nemen naar aanleiding van dit incident.

'Ik denk dat het belangrijk is dat er al langer in het openbaar vervoer heel serieus aandacht is voor de sociale veiligheid van medewerkers, daar heb ik ook uit eerdere functies ervaring mee hoe belangrijk dat is. Ik heb niet de indruk dat we nu naar aanleiding van dit verschrikkelijke voorval nu meteen weer nieuwe stappen moeten zetten, maar het is wel belangrijk om goed te achterhalen wat is er gebeurd en hoe we kunnen voorkomen dat mensen onnodig kwetsbaar zijn.'

'Station De Vlugtlaan dicht'

Reizigersorganisatie Voor Beter OV vindt dat de omgeving rond de Burgemeester de Vlugtlaan niet langer van OV bediend moet worden, zolang er geen extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Dijksma vindt dat onverstandig omdat dat suggereert dat daar sprake zou zijn van een voordurende onveilige situatie en dat is niet het geval.

De politie onderzoekt nu de camerabeelden van het station en is op zoek naar getuigen.