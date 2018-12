Te weinig Amsterdammers scheiden hun afval, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Circulaire Economie) in een brief aan de gemeenteraad. Zij vindt dat er nieuwe maatregelen moeten komen voor het beleidsplan van 2020-2025.

In de huidige 'Agenda Duurzaamheid', die in 2015 door de gemeenteraad werd opgesteld, staat voor 2020 het doel om 65% van het huishoudelijke afval te scheiden. Dit zou bereikt gaan worden door meer aandacht te besteden aan het stimuleren van Amsterdammers om zelf hun afval te scheiden, en er zouden betere scheidingsinstallaties worden ingezet.

Om goed op schema te blijven waren er ook tussentijdse doelen gesteld. Zo moest het percentage in 2018 naar 40%, maar met een krappe 31% bleek dit te rooskleurig.



Lees ook: Java-eiland is al groen, gaan IJburgers nu ook hun gft scheiden?



'Glas in het Bakkie'

'Het blijkt in de realiteit toch moeilijker om Amsterdammers te mobiliseren om hun afval zelf te scheiden', aldus Van Doorninck. Ondanks campagnes als 'Glas in het Bakkie' en 'Amsterdam maakt er wat van' gingen er niet genoeg mensen naar de glas- en papierbakken.



Voorkomen

Ook andere maatregelen, zoals het plaatsen van extra containers, hadden niet het gewenste effect. In een nieuw plan moet de focus meer komen te liggen op het voorkomen van afval en het ontwikkelen van nieuwe technieken om afval alsnog te kunnen scheiden, vindt Van Doorninck.