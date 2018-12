BOA's willen wapenstok en pepperspray: 'Wij komen dagelijks in de frontlinie'

Tientallen Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's), in de volksmond ook wel handhavers genoemd, lieten vandaag tijdens een raadsvergadering weten graag een wapenstok, pepperspray en bodycam aan hun uitrusting toe te willen voegen.

Het is niet voor het eerst dat handhavers om de extra middelen vragen, die de toegenomen agressie ten aanzien van hen terug zouden moeten dringen. 'De politie is vanwege capaciteitstekort en andere prioriteiten nog nauwelijks aanwezig op straat. Wij, de 450 BOA's van Amsterdam die in de openbare ruimte werken, komen hierdoor dagelijks in de frontlinie.'



En dat is niet mis, vertelt de 25-jarige handhaver Jeffrey. 'Vooral als je kijkt naar het aantal beledigingen als je langsloopt of langsrijdt, of naar het aantal aanhoudingen waarbij men zich nu hardhandig verzet. Vroeger kon je rustig met iemand naar het bureau lopen, dat kan nu niet meer.'



Verdedigen

De gemeente heeft een publiekscampagne aangekondigd, maar de handhavers denken dat een wapenstok, pepperspray en een bodycam effectiever zullen zijn. 'Je moet jezelf kunnen verdedigen, zoals een bouwvakker een bouwhelm opheeft, en een glazenwasser zijn glazen wast met een veiligheidstouw, vinden wij dat deze middelen bij ons horen.'



Burgemeester Femke Halsema heeft liever niet dat handhavers de straat opgaan met een wapenstok of pepperspray. De bodycam vindt zij wel een optie, maar dit zal eerst in de gemeenteraad besproken moeten worden.



Oud en nieuw

De handhavers willen dat de gemeente hun inzet tijdens risicovolle evenementen, zoals oud en nieuw, heroverweegt. 'De politie loopt daar met volle bewapening, wij lopen daar met alleen handboeien. We kunnen onszelf en de burgers niet genoeg verdedigen om de veiligheid te waarborgen', aldus Jeffrey.



Halsema heeft laten weten over de kwestie in overleg te zijn met de politie om oud en nieuw zo veilig mogelijk te laten verlopen.