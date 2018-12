VVD'er Dijkhoff doet rondje Nieuw-West na uitspraken over probleemwijken

Dubbele straffen voor misdrijven die worden gepleegd in probleemwijken. De ophef was groot toen VVD-leider Klaas Dijkhoff dat idee afgelopen september voorstelde. Ook bij fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA Sofyan Mbarki. Hij nodigde Dijkhoff uit om eens langs te komen in Nieuw-West. Vandaag was het zover.

De twee ontmoetten elkaar op het Calvijn College, waar Dijkhoff werd rondgeleid. 'Ik wist nog niet veel van meneer Dijkhoff, maar nu heb ik hem een beetje leren kennen. Ik ga zo met hem in gesprek, want ik wil ook weten wat hij van de school vindt', zegt Abdelali, leerling van de school.

Lees ook: VVD wil defensiedrones inzetten tegen autobranden

Twee keer zo hard straffen

Eerder dit jaar deed Dijkhoff uitspraken over het twee keer zo hard straffen van criminelen in achterstandswijken. Dit zei hij tegen het Algemeen Dagblad. Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog liggen. Ook wilde hij verplichte lessen laten geven over 'democratische waarden en tradities'. Zij die daar niet aan willen meewerken kunnen worden gekort op kinderbijslag of uitkering, was zijn voorstel.

Lees ook: PvdA wil Top 100 om ondermijning door criminaliteit tegen te gaan

'Dijkhoff draait aan de verkeerde knop'

'Ja, hij had natuurlijk een plan waarbij ik mij ook echt aangesproken voelde. Maar toen ik het hem hoorde vertellen, dacht ik, hij heeft er wel een idee achter', zegt PvdA-fractievoorzitter Mbarki. Maar begrip voor het plan heeft hij helemaal niet. 'Ik dacht alleen van, hij zit aan de knop maar hij is aan de verkeerde knop aan het draaien.'

Mbarki vindt dat de focus vooral op het bieden van perpectief moet liggen en niet op harder straffen. 'Als iemand kritiek heeft en mij wil uitnodigen dat ga ik daar graag op in', aldus Dijkhoff.

Lees ook: Loes (81) voert actie tegen verkoop sociale huurwoningen

'Niet zo zwart-wit'

Ook de veldwerkers van Streetcornerwork wilden wel eens weten hoe het nou zat met die dubbele straffen. 'Ik heb hem net daarover bevraagd en het is niet zo zwart-wit als hij het eerder had benoemd', vertelt veldwerker Youssef el Mourabet.

Het idee dat Dijkhoff oppert heeft hij afgekeken van Denemarken, waar hij dit jaar op bezoek is geweest. In Kopenhagen ligt het plan om de problemen in 22 wijken in het land harder aan te pakken. De Deense regering hanteert in het plan vijf criteria om een wijk tot een achterstandswijk te bestempelen, waaronder een laag opleidingsniveau, veel bijstandsuitkeringen en een inwoneraantal dat voor meer dan vijftig procent een niet-westerse afkomst heeft. Een rechterlijke toetsing over het plan heeft daar nog niet plaats gevonden.

Lees ook: Hoe de VVD-staatssecretaris Amsterdam toch tegemoet komt in 24-uursopvang



Jongerendebat

Dijkhoff sloot zijn bezoek aan Nieuw-West af in de Jan Tooropstraat bij stichting Argan, waar hij in debat ging met jongeren over zijn uitspraken. Ook zij wilde het fijne weten van zijn plannen om criminele activiteiten in achterstandsbuurten harder te straffen.



De tekst gaat verder onder de video.



Het gesprek met de VVD'er ging er volgens veel jongeren minder hard aan toe dan zij van tevoren hadden verwacht. 'Ik herkende de Klaas die ik op tv zie niet. Dan is hij toch wel wat heftiger en meer uitgesproken', zegt middelbare scholier Nizar.



Veiligheid, kansen en beheersen van de taal

'Ik vind het veel belangrijker om een integraal plan te hebben straks, wat zowel zorgt voor veiligheid tot het bieden van kansen en beheersen van de taal, dat verbetering brengt in wijken die het moeilijk hebben. Dan de hele tijd over één zaak te blijven praten', zegt Dijkhoff. De aankomende tijd gaat de VVD-leider meerdere wijken langs en zal verder nadenken over zijn voorstel. Voorlopig is hij dus nog niet klaar met zijn integratieplan.