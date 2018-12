Twee mannen overvallen buurtsuper in Noord

Twee mannen hebben vanavond geprobeerd een supermarkt in Azaleastraat te overvallen, maar sloegen op de vlucht voordat zij iets buit hadden gemaakt.

Het duo kwam aangereden op een scooter, en dreigde volgens getuigen met een hamer. Blijkbaar duurde het te lang, want al snel vluchtten de mannen weer, zonder dat zij iets meenamen.



De politie is nog naar de mannen op zoek en ook naar informatie over waar de scooter naar de overval naartoe is gereden.