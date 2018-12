Kamp Seedorf al bijna niet meer in te halen bij wedstrijd voor eerbetoon Van der Laan

Kunstenaarscollectief Kamp Seefdorf heeft al na vier dagen een enorme voorsprong in de wedstrijd voor het eerbetoon voor de vorig jaar overleden burgemeester Van der Laan. Het verschil met de andere inzendingen is al zo groot, dat inhalen bijna onmogelijk is geworden.

Na vier dagen hebben zo'n 1500 Amsterdammers gestemd voor het 'Damsko Strijder' kunstwerk van het collectief. De nummer twee heeft 'slechts' driehonderd stemmen gehaald. De meeste anderen inzendingen hebben soms slechts enkele, of zelfs helemaal geen stemmen.

De gemeente wil Van der Laan met het kunstwerk op het Mercatorplein herdenken. In totaal dienden zo'n zestig Amsterdammers hiervoor de afgelopen tijd een ontwerp in. Zij kregen hierbij de opdracht om Van der Laan's befaamde uitspraak 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' in het ontwerp te verwerken. Het kunstwerk zal de komende vijf jaar zichtbaar zijn.

Wibaustraat

De inzending van Kamp Seedorf verscheen al eerder in de stad. Vorig jaar dook het op bij een metro-ingang aan de Wibaustraat, waarbij 'Damsko hart strijder' werd geschreven. Het kunstwerk werd zelfs door de gemeente gewaardeerd.

Vanwege alle positieve reacties, besloot de gemeente dat de schildering mocht blijven. Een schoonmaker van het GVB bleek daarvan niet op de hoogte te zijn van deze uitzondering en verwijderde het werk alsnog.

Nog maand stemmen

Het stemmen voor het kunstwerk op het Mercatorplein kan nog tot 6 januari. Zodra de winnaar bekend is, moet de stadsdeelcommissie het winnende ontwerp nog beoordelen. Indien deze akkoord gaat, wordt het kunstwerk in 2019 gerealiseerd.