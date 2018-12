Opnieuw raak in Noord: vier uitgebrande auto's brengen totaal op 30

In Noord zijn vannacht maar liefst vier auto's uitgebrand. Aan de Stoombootweg brandde een personenauto uit, terwijl aan de Breehornstraat twee bestelbusjes en een camper uitbrandden. Het aantal autobranden dit jaar in Noord staat nu op dertig.

De melding van de brandende personenauto kwam rond 3.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer bluste de brand, maar de auto was niet meer te redden. Rond diezelfde tijd bleken drie naast elkaar geparkeerde busjes eveneens in brand te staan. Ook deze auto's konden niet meer worden gered door de brandweer.

Lees ook: 'Autobrandstichters zijn geneigd om in eigen buurt te opereren'

Brandstichting niet uitgesloten

De oorzaak van de brand van de personenauto is niet bekend. Getuigen melden dat de busjes in brand zouden zijn gestoken. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Lees ook: Nummer 26: auto afgebrand in winkelcentrum De Bongerd

#Vier #auto's zijn vannacht #uitgebrand in #Amsterdam noord. De eerste melding kwam om 03:06 uur binnen aan de #Stoombootweg alwaar op een oprit bij een woonhuis een bmw in brand stond. De tweede melding was om 03:08 uur aan de Breehornstraat alwaar drie busjes in brand stonden pic.twitter.com/JSFmBqmSEV