Wethouder Moorman gaat eerder beginnen met nieuw inburgeringsbeleid

De gemeente gaat komende week een convenant ondertekenen om begin 2019 te beginnen met nieuw inburgeringsbeleid, terwijl dat beleid landelijk gezien pas in 2020 op de schop gaat.

Wethouder Inburgering, Marjolein Moorman, zegt dat vandaag in een interview met Trouw. Nog ruim een jaar wachten en doorgaan met het huidige beleid heeft volgens haar geen zin. Het systeem is te complex, instanties geven tegenstrijdige opdrachten en mensen die niet snel genoeg hun examens halen, krijgen boetes, oordeelde de Ombudsman nog in oktober.

'Systeem werkt niet'

'Mensen lopen vast en bouwen schulden op; jij en ik zouden in dezelfde situatie belanden. Het systeem werkt niet, daar is ­iedereen het over eens. Maar als we daar pas halverwege 2020 iets aan gaan doen, valt een grote groep de komende ­anderhalf jaar nog tussen wal en schip', zegt Moorman in de krant.

Volgens haar gaat het in Amsterdam alleen al om een groep van 4000 mensen, die baat zouden hebben bij de eerdere verandering van het inburgeringssysteem.

De wethouder vertelt dat er veel malafide inburgeringsbureau's actief zijn in de stad. 'Bureaus die een laptop cadeau geven, op afstand taallessen geven en zeggen: "Zoek het maar uit".'

Taallessen en controles

Vanaf begin 2019 gaat de gemeente extra taallessen aanbieden aan inburgeraars en wordt er meer gecontroleerd of inburgeringsbureau's hun werk goed doen. Als de nieuwe regels in 2020 ingaan betekent dat dat het geld voor inburgering direct naar de gemeente gaat en niet meer naar de inburgeraars zelf.

'Het nieuwe systeem zou niet meer geld moeten kosten dan het huidige. Eerder minder. Als we mensen uit de schulden houden en sneller aan het werk krijgen, scheelt dat op andere terreinen veel geld.'