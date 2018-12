Drukke ochtendspits door ongelukken in en rond de stad

Het is flink aanschuiven vanochtend tijdens de spits. Door meerdere ongelukken staan er files op de buitenring en dan vooral op de Zuid- en Westring.

Maar ook op de A4 vanaf Schiphol richting de stad staat het goed vast door een ongeluk bij De Nieuwe Meer. Ook op de A2 bij het knooppunt met de A9 is het richting de stad erg druk.

Op de Zuidring gebeurde ter hoogte van de afslag Oud-Zuid een ongeluk, waardoor twee rijstroken werden afgesloten. De weg is daar inmiddels weer vrij.

Hoewel de avondspits op vrijdag doorgaans meevalt, is het wel oppassen. De verwachting is dat het juist op dat moment flink aan het plenzen is.