Recordhoogte van 15 euro per beursaandeel Ajax door mogelijk vertrek De Jong

Het mogelijke vertrek van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain, dat Ajax naar verluidt 75 miljoen zal opleveren, bezorgde Ajax vanmorgen een 'all time high' van 15 euro per beursaandeel.

De goede prestaties van Ajax zorgden er eerder dit seizoen al voor dat het aandeel Ajax tot niet eerder vertoonde hoogtes steeg. Het bereiken van de groepsfase van de Champions League zorgde ervoor dat een aandeel 13,20 euro waard werd. Sinds de beursgang van de club in 1998 was het aandeel nooit eerder zo hoog.

De overwintering in de Champions League leverde een nieuw record op: het aandeel werd 14,75 euro waard. Ook dat record is nu dus weer verbroken, doordat het aandeel vanmorgen 1,7 procent steeg en enige tijd 15 euro waard was.