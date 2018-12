Camper van Jonas in Noord verwoest door brand: 'Zo ontzettend jammer'

Een van de vier voertuigen die vannacht in vlammen opging in Noord, was een tot camper verbouwde invalidenbus.

Eigenaar Jonas Konijnenberg gebruikte de camper onder andere voor vakanties. 'Ik snap dat als je een auto ziet, dat je dan denkt, dat is een stukje metaal. Maar als je weet wat voor energie erin zit, dan is het zo enorm jammer.'

Jonas werd vannacht wakker van de brand, die in een ander busje begon. Hij kon zijn andere auto, een zwarte Opel Corsa die naast de camper stond, net op tijd redden. 'Ik heb wel wat brandplekjes op mijn rug, doordat ik in mijn onderbroek de deur opende.'

Diep triest

De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. 'Ik heb andere uitlaatkleppen, sport enzo. Als je dat niet hebt dan moet je iets doen om een soort van intensiteit in je leven te hebben', zoekt Jonas naar motieven voor de brandstichting. 'Het is wel diep triest dat je dat doet ten koste van anderen. Dat vind ik bijna zieliger voor iemand, dat hij dat doet. Dan heb ik medelijden.'

Een bergingsbedrijf heeft de camper van Jonas inmiddels meegenomen.