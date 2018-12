Echtpaar schrikt van schenken alcoholvrij bier tijdens bruiloft: rechter geeft korting op rekening

Een bruidegom hoeft 1.200 euro minder te betalen voor zijn alcoholvrije huwelijksdiner dan was overeengekomen. Tijdens het diner in de IJ-kantine in Noord werd – tegen de afspraken in – alcoholvrij bier geschonken.

De kantonrechter vindt aannemelijk dat het bruidspaar flink schrok toen zij meenden dat gasten 'gewoon' bier dronken, terwijl ze alcoholvrije glazen voorgezet kregen. Om die schrik op de bruiloft te compenseren krijgt de bruidegom 7,5 procent korting.

Volgens de bruidegom was het restaurant ook tekortgeschoten in de opstelling van de tafels en stoelen; er was maar dertig centimeter ruimte tussen de stoelen als die waren aangeschoven. De kantonrechter oordeelt echter dat de bruidegom zelf had kunnen bedenken dat het behoorlijk vol zou zijn tijdens het diner, omdat hij een plattegrond van de IJ-kantine had gekregen.

In totaal waren er uiteindelijk ruim tweehonderd gasten aanwezig op de bruiloft. Of het stel verder gelukkig is, is niet bekend.